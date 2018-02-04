Квирикашвили примет участие в заседании Совета ассоциации Грузия - ЕС

04.02.2018 15:52 Премьер–министр Грузии Георгий Квирикашвили, вместе с членами правительственной делегации, завтра 5 февраля, примет участие в заседании Совета ассоциации Грузия – Евросоюз.



По информации администрации правительства, на четвертом по счету заседании будут рассмотрены соглашение об ассоциации Грузии и Евросоюза и имплементация соглашения о свободном торговом пространстве. Речь также зайдет об обновленной повестке дня соглашения об ассоциации Грузии с ЕС, которая содержит приоритеты до 2020 года.



После пленарного заседания, премьер и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини проведут совместную пресс – конференцию.



В рамках рабочего визита в Брюссель, запланированы встрече Георгия Квирикашвили с еврокомиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем. Двусторонние встречи проведут члены кабмина Грузии.



В делегацию Грузии, которую возглавляет премьер Георгий Квирикашвили, входят, первый вице – премьер, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, министр обороны Леван Изория, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе, и госминистр по по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

