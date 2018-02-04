Гиги Угулава представлен кандидатом в мажоритарные депутаты Вани и Хони

04.02.2018 16:34 Экс-мэр Тбилиси и генеральный секретарь оппозиционной партии «Европейская Грузия – Движение за свободу» Гиги Угулава представлен кандидатом в мажоритарные депутаты объединенного избирательного округа Вани и Хони. Об этом стало известно на съезде партии, прошедшем сегодня.



Бывший мэр Тбилиси в 2014 году попал в тюрьму по обвинению новых властей в присвоении государственных средств. в начале 2017 года Угулава был освобожден из заключения, однако продолжил политическую деятельность в партии «Европейская Грузия», которая была основана бывшими соратниками третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, покинувшими партию «Национальное движение».



«У меня есть личная мотивация. Я чувствую личную ответственность в этом деле, не только потому, что я был на высоких позициях и потерпел тысячи побед и поражений, не только потому, что я точно знаю свою прошлые ошибки и знаю, как избежать ошибок в будущем, а потому, что, в первую очередь, большая ответственность дает мне огромную позитивную энергию. Я объясню, что имею ввиду… За три года, проведенных в тюрьме, в политическом заключении я больше всего боялся того, что меня сломает гнев и желание чувства мести. Это самая большая внутренняя борьба», — сказал Угулава во время съезда.



Проведение промежуточных выборов в Вани и Хони стало необходимо после того, как мажоритарный депутат правящей партии «Грузинская мечта» Григол Лилуашвили был назначен заместителем главы Службы государственной безопасности Грузии.



В соответствии с избирательным законодательством Грузии, промежуточные выборы в Хони и Вани должны быть проведены в апреле 2018 года.



Политсовет «Европейской Грузии» также утвердил на пост генерального секретаря партии депутата парламента Грузии Гигу Бокерия. До последнего времени Бокерия был руководителем политического совета «Европейской Грузии». Также определились другие члены политсовета партии, состоящего из 75 человек.



Члены партии «Движение за свободу – Европейская Грузия» отделились от Единого национального движения в январе 2017 года. В конце мая прошлого года партией был проведен первый учредительный съезд.















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