На Европейской площади в Киеве начался митинг сторонников «Руха новых сил» Саакашвили

04.02.2018 16:43 Участники марша "Марш за будущее" с критикой в адрес президента Украины Петра Порошенко и действующей власти, организованного партией "Рух новых сил" экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, завершили свое шествие на Европейской площади в центре Киева, где начался митинг.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", колонна в составе около 6-7 тысяч человек прошла от парка Шевченко по улицам Владимирской, Михайловской и Крещатику к Европейской площади. Во время шествия митингующие скандировали лозунги с призывами к отставке действующего главы государства и с критикой в адрес власти.



После завершения марша на Европейской площади прозвучал гимн Украины, после чего с установленной на площади сцены начал выступать народный депутат Украины 1, 2, 4-го созывов, герой Украины, глава Всеукраинского комитета защиты политзаключенных Степан Хмара.















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