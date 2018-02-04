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На Европейской площади в Киеве начался митинг сторонников «Руха новых сил» Саакашвили


04.02.2018   16:43
Участники марша "Марш за будущее" с критикой в адрес президента Украины Петра Порошенко и действующей власти, организованного партией "Рух новых сил" экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, завершили свое шествие на Европейской площади в центре Киева, где начался митинг.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", колонна в составе около 6-7 тысяч человек прошла от парка Шевченко по улицам Владимирской, Михайловской и Крещатику к Европейской площади. Во время шествия митингующие скандировали лозунги с призывами к отставке действующего главы государства и с критикой в адрес власти.

После завершения марша на Европейской площади прозвучал гимн Украины, после чего с установленной на площади сцены начал выступать народный депутат Украины 1, 2, 4-го созывов, герой Украины, глава Всеукраинского комитета защиты политзаключенных Степан Хмара.






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