На митинге в Киеве вызвали Порошенко на Майдан на 18 февраля для принятия его отставки

04.02.2018 18:12 Организаторы акции на Европейской площади в Киеве обвинили президента Украины Петра Порошенко в узурпации власти и зачитали резолюцию митинга "За будущее" с требованием отставки главы государства. Текст резолюции зачитал внефракционный нардеп Юрий Деревянко, сообщает корреспондент "ГОРДОН".



"Наше главное требование – отставка Порошенко с поста президента Украины. Мы вызываем гражданина Порошенко на Майдан 18 февраля для объявления решения про отставку. В 12.00 мы выходим на Майдан в Киеве и на майданы во всех областях Украины, городах и городках. Нас выйдет миллионы. Мы начали демонтаж системы олигархата", – прочитал он текст документа.



Деревянко спросил у присутствующих, поддерживают ли они вызов Порошенко на Майдан на 18 февраля. Из толпы ему закричали: "Да!"



26 января лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили заявил, что 4 февраля в Киеве состоится "Марш за импичмент". 1 февраля на Майдане Незалежности в Киеве начали монтажные работы в рамках подготовки к празднованию 100-летия Украинской революции 1917–1921 годов.



4 февраля в полдень в центре Киева улицу Крещатик заблокировали участники автопробега общественного объединения "Авто Евро Сила". В связи с невозможностью установить сцену на Майдане Незалежности участники "Марша за импичмент" собрались на Европейской площади в Киеве. Народный депутат от "Самопомочі" Семен Семенченко рассказал, что "Верховная Рада в законный конституционный способ будет взята под охрану ветеранами, и сотни тысяч людей возьмут ее под контроль от олигархов", после чего нардепы проголосуют за отставку президента.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

