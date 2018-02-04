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Председателем политсовета «Европейской Грузии» стал Гига Бокерия


04.02.2018   19:40
Председателем политсовета «Европейской Грузии» будет Гига Бокерия. Политсовет в составе 75-ти человек «Европейская Грузия» избрала на сегодняшнем съезде.

В партийный политсовет входят: Ираклий Абесадзе, Давид Авалиани, Мамука Ахвледиани, Давид Бакрадзе, Хатуна Бердзенишвили, Акакий Бобохидзе, Гига Бокерия, Георгий Габашвили, Давид Гогисванидзе, Хатуна Гогоришвили, Михаил Гоготишвили, Виктор Гогуадзе, Севериан Гордуладзе, Тенгиз Гунава, Гоча Гургучиани, Лаша Дамения, Давид Дарчиашвили, Вахтанг Дарцмелидзе, Джарджи Долидзе, Бесик Донадзе, Петре Замбахидзе, Якоб Закареишвили, Рауль Таварткиладзе,Гиви Таргамадзе, Леван Тархнишвили, Акмамед Имамкулиев, Нино Имедашвили, Мзиа Иоселиани, Валериан Иромашвили, Тамар Какабадзе, Георгий Канделаки, Серги Капанадзе, Арсен Карапетян, Отар Кахидзе, Заза Кеделашвили, Бесик Квициани, Ираклий Кикнавелидзе, Гурам Кинцурашвили, Владимир Ломсадзе, Тариэл Лондаридзе, Георгий Макасарашвили, Михаил Мачавариани, Давид Махниашвили, Кетеван Мчедлидзе, Ирма Надирашвили, Давид Напетваридзе, Зураб Нацарашвили, Дато Жгенти, Мариам Раминашвили, Серго Ратиани, Звиад Сабанадзе, Софио Самушия, Гоча Сабинашвили, Софико Сиукаева, Ирма Степанадзе-Иашвили, Автандил Стуруа, Гела Схиладзе, Георгий Тугуши, Гиги Угулава, Тариэл Панчулидзе, Лела Кебурия, Георгий Гвиниашвили, Мурад Шаматава, Батломе Шелия, Пируз Шиомгвлишвили, Зураб Чилингарашвили, Важа Читашвили, Мамука,Чиковани, Коба Дзагнидзе, Гиги Церетели, Давид Чавчанидзе, Зураб Чиаберашвили, Мамука Чохонелидзе, Елена Хоштария и Давид Джинджолава.






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