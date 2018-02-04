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Участники митинга «Македония - это Греция» заполнили весь центр Афин
04.02.2018 21:47
Участники митинга «Македония — это Греция» заполнили весь центр Афин. Десятки тысяч человек вышли на массовую демонстрацию в центре Афин с призывом к властям Греции отказаться от компромисса с Македонией относительно названия македонского государства.
«Македония это Греция!» и «Руки прочь от Македонии!», — скандировали манифестанты.
По оценке полиции, в митинге принимают участие до 140 тыс. человек. Также в демонстрации принимают участие представители греческих властей, армейские офицеры, священнослужители. По оценкам организаторов акции, в центре мегаполиса собралось более миллиона человек.
На митинг пришел бывший премьер-министр Греции Антонис Самарас. Спор между Грецией и Македонией из-за названия македонского государства начался в 1990-х годах, когда А.Самарас занимал пост главы МИД Греции.
В ООН эта страна вошла под официальным названием «Бывшая югославская Республика Македония».
Греческие власти выступают против переименования соседнего государства в Македонию, подчеркивая, что большая часть исторической Македонии находится на территории Греции — в одноименном регионе на севере страны. В официальном греческом делопроизводстве и на греческих картах Бывшая югославская республика Македония называется Скопией — по названию столицы страны.
Данный спор мешал Македонии достигать некоторых своих целей на международной арене. Так, именно из-за него Греция блокировала присоединение Македонии к НАТО и ЕС.
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