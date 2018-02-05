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Георгий Квирикашвили сегодня примет участие в заседании Совета ассоциации Грузия - ЕС
05.02.2018 10:28
Премьер – министр Грузии Георгий Квирикашвили, вместе с членами правительственной делегации, сегодня, примет участие в заседании Совета ассоциации Грузия – Евросоюз.
По информации администрации правительства, на четвертом по счету заседании будут рассмотрены соглашение об ассоциации Грузии и Евросоюза и имплементация соглашения о свободном торговом пространстве. Речь также зайдет об обновленной повестке дня соглашения об ассоциации Грузии с ЕС, которая содержит приоритеты до 2020 года.
После пленарного заседания, премьер и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини проведут совместную пресс – конференцию.
В рамках рабочего визита в Брюссель, запланированы встрече Георгия Квирикашвили с еврокомиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем. Двусторонние встречи проведут члены кабмина Грузии.
В делегацию Грузии, которую возглавляет премьер Георгий Квирикашвили, входят, первый вице – премьер, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, министр обороны Леван Изория, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе, и госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.
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