Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Георгий Квирикашвили сегодня примет участие в заседании Совета ассоциации Грузия - ЕС


05.02.2018   10:28
Премьер – министр Грузии Георгий Квирикашвили, вместе с членами правительственной делегации, сегодня, примет участие в заседании Совета ассоциации Грузия – Евросоюз.

По информации администрации правительства, на четвертом по счету заседании будут рассмотрены соглашение об ассоциации Грузии и Евросоюза и имплементация соглашения о свободном торговом пространстве. Речь также зайдет об обновленной повестке дня соглашения об ассоциации Грузии с ЕС, которая содержит приоритеты до 2020 года.

После пленарного заседания, премьер и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини проведут совместную пресс – конференцию.

В рамках рабочего визита в Брюссель, запланированы встрече Георгия Квирикашвили с еврокомиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем. Двусторонние встречи проведут члены кабмина Грузии.
В делегацию Грузии, которую возглавляет премьер Георгий Квирикашвили, входят, первый вице – премьер, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, министр обороны Леван Изория, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе, и госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия занимает 16-е место по уровню свободы бизнеса
Во сколько обойдется в 2018 году гражданам содержание государства?
EИБ может выделить Грузии кредит на 100 млн долларов на строительство ПХГ
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Как корейские, армянские, и турецкие бизнесмены делят Абхазию
В Абхазии российские оккупанты проведут около 600 учений
Наркоман из Абхазии напал на семейную пару в Липецке
Клан Ардзинба начинает переформатирование политики в Абхазии
Министр экономики Грузии ознакомился с ситуацией на абхазском участке «ЭнгурГЭС»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ФСБ задержала бывшего министра образования Дагестана
Золотой пистолет ТТ и автоматы Калашникова нашли у премьера Дагестана
Уволены десятки сотрудников провластного портала "Кавказ сегодня"
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна