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Президент Азербайджана назначил внеочередные президентские выборы на 11 апреля
05.02.2018 11:49
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 11 апреля 2018 года внеочередные президентские выборы в стране, сообщает сайт главы государства.
И.Алиев в понедельник подписал соответствующее распоряжение о проведении внеочередных президентских выборов.
Согласно распоряжение, Центризбиркому поручено организовать проведение внеочередных президентских выборов в соответствии с Избирательным кодексом.
Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в октябре 2018 года.
Исполнительный секретарь партии "Йени Азербайджан" (Новый Азербайджан) Али Ахмедов на минувшей неделе заявил, что кандидатом в президенты страны от правящей партии является действующий президент И.Алиев.
И.Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 году и в 2013 году.
Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.
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