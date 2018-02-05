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Президент Азербайджана назначил внеочередные президентские выборы на 11 апреля


05.02.2018   11:49
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 11 апреля 2018 года внеочередные президентские выборы в стране, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев в понедельник подписал соответствующее распоряжение о проведении внеочередных президентских выборов.

Согласно распоряжение, Центризбиркому поручено организовать проведение внеочередных президентских выборов в соответствии с Избирательным кодексом.

Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в октябре 2018 года.

Исполнительный секретарь партии "Йени Азербайджан" (Новый Азербайджан) Али Ахмедов на минувшей неделе заявил, что кандидатом в президенты страны от правящей партии является действующий президент И.Алиев.

И.Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 году и в 2013 году.

Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.






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