Начался рабочий визит премьер-министр Грузии в Брюссель

05.02.2018 12:38 Премьер-министр Грузии Грузии Георгий Квирикашвили начал свой рабочий визит в Брюссель.



Глава правительства возглавляет грузинскую делегацию на заседании ассоциации Грузия — Евросоюз, которая сегодня пройдет в Совете Европы.



По информации пресс — службы премьера, Квирикашвили уже находится в Совете Европы, где перед началом заседания Грузия — ЕС встретится с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политики безопасности Федерикой Могерини.















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