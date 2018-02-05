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Начался рабочий визит премьер-министр Грузии в Брюссель
05.02.2018 12:38
Премьер-министр Грузии Грузии Георгий Квирикашвили начал свой рабочий визит в Брюссель.
Глава правительства возглавляет грузинскую делегацию на заседании ассоциации Грузия — Евросоюз, которая сегодня пройдет в Совете Европы.
По информации пресс — службы премьера, Квирикашвили уже находится в Совете Европы, где перед началом заседания Грузия — ЕС встретится с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политики безопасности Федерикой Могерини.
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