Саакашвили: У меня есть только документ, подтверждающий существование, и Порошенко пытается отобрать и его

05.02.2018 13:05 Киевский апелляционный административный суд сегодня продолжил рассмотрение апелляции экс-президента Грузии, лидера «Руху нових сил» Михеила Саакашвили на решение суда первой инстанции о признании законным отказа Государственной миграционной службы Украины предоставить ему статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите (политическое убежище). Суд также рассмотрит апелляцию Госмиграционной службы на соответствующее решение.



На заседании с речью выступил Михеил Саакашвили, который заявил, что Порошенко пытается отобрать у него единственный документ, подтверждающий идентичность.



«У меня нет паспорта ни одной страны. Есть только эта бумага, которая подтверждает, что я существую. Сейчас суд Порошенко хочет лишить меня и этого. Если они сегодня примут решение, можно выбросить эту бумагу и я фактически больше не буду существовать», — заявил Саакашвили.















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