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Беселия: Кроме сторон, никто не имеет права вмешиваться в судебный процесс


05.02.2018   13:45
Никто не может вмешиваться в судебный процесс кроме сторон и мы, политики не вмешиваемся в дела суда», — об этом заявила председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Эка Беселия отвечая на вопрос об экстрадиции Мустафы Эмре Чабука.

Как отметила Беселия, все решения должны соответствовать Европейской конвенции.

«Все решения суда, особенно касающиеся прав человека, должны соответствовать Европейской конвенции и стандартам», — заявила Беселия.

Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции согласно которому, Мустафе Эмре Чабуку и членам его семьи было отказано в присвоении статуса беженца.






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