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Мезвришвили: Целью реформирования системы школьных приставов не является внедрение в учебные заведения полиции


05.02.2018   13:49
«Целью реформирования системы школьных приставов не является внедрение в учебные заведения полиции», — заявила заместитель министра внутренних дел Грузии Натия Мезвришвили на презентации законопроекта.

По её словам, служба приставов не возвращается к своим старым функциям, хотя становится более независимой и с высокой легитимацией, чем сегодня.

«Полиции в школе не будет, мы этого не допустим. Ни одно положение законопроекта этого не предусматривает. Бы определенные опасения в связи с тем, что служба приставов возвращается к своим старым функциям, но это не так. Руководитель службы приставов будет назначен министром образования, а сами приставы будут назначены не директорами школ, а руководителем службы приставов. Тем самым приставы будут ответственны и подотчетны непосредственно службе приставов», — заявила Мезвришвили.

По словам заместителя министра ВД, школьный пристав будет иметь право задержать ученика на разумный срок. Вместе с тем, согласно законопроекту, личный досмотр ученика будет изменен на поверхностный осмотр.

«С учетом того, что согласно данному законопроекту у приставов появятся определенные полномочия, мы сочли нужным, чтобы приставы были бы более подготовлены, как практически, так и с точки зрения теоретической переподготовки, чем на сегодняшний день. мы записали в законопроект максимальный срок задержания ученика приставом на три часа, хотя это время может быть пересмотрено после дискуссий. Задержание будет необходимым в экстренных ситуациях. Очень важна часть законопроекта, касающаяся камер видеонаблюдения, которые уже установлены внутри школ и по их периметру, хотя там, где они работают с перебоями ситуацию пересмотрят», — заявила Мезвришвили.






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