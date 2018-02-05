Мы смогли вернуть вопрос Грузии-России в повестку дня международного сообщества - глава МИД

05.02.2018 14:09 Министр иностранных дел Михаил Джанелидзе заявляет, что правительство Грузии воспринимает инициативу Петра Порошенко как введение Западом новых в отношении России, в том числе и за агрессию в Грузии.



Речь идет об инициативе президента Украины, озвученной на встрече с председателем парламента Грузии в Киеве о том, что идет работа над совершенствованием механизма санкций против России и грузинская сторона может подключиться к ней.



Как отметил Михаил Джанелидзе, в последние годы правительство Грузии было беспрецедентно активным, чтобы вернуть вопрос о грузино-российском конфликте в повестку дня международного сообщества.



«Господину Гиге Бокерия, который вызывает меня в парламент, я ответил в самом парламенте, что в то время, как он был одним из ведущих лиц во внешней политике, и конфликт Грузии с Россией после 2008 года был и вовсе забыт в международных форматах, в то время, как Грузия была первой, где осуществилась военная агрессия со стороны России и можно было больше мобилизовать международное сообщество против этой конкретной агрессии, этого не удалось сделать.



Мы смогли вернуть вопрос Грузии-России в повестку дня международного сообщества.



Это подтверждают соответствующие решения международных организаций, беспрецедентные решения Соединенных Штатов. И, в том числе и в результате нашей работы бюджетным законом Соединенных Штатов были определены санкции против всех тех государств, которые установят любые контакты с оккупированными территориями или будут затрагивать их. Соответственно, любые спекуляции в связи с тем, что правительство Грузии и наша внешняя политика жалеет усилия с какой-либо точки зрения, усилия для того, чтобы мобилизовать международное сообщество для выполнения Россией взятых на себя обязательств по деоккупации и урегулировать конфликт мирным путем, являются бесполезными и популистскими.



Я призываю всех прекратить популистские заявления и действовать исходя из интересов страны. Что касается визита в парламент, я и так планирую его начале года, и у меня обязательно будет возможность говорить об этом в парламенте», — заявил Михаил Джанелидзе.



Согласно информации на веб-странице президента Украины, президент Украины в ходе встречи с председателем парламента Грузии отметил, что идет работа над совершенствованием механизма санкций против России и грузинская сторона может подключиться к ней.















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