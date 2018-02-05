Адвокаты Саакашвили просят перенести рассмотрение дела по его статусу

05.02.2018 14:17 Киевский апелляционный административный суд рассматривает ходатайство адвокатов экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили о переносе рассмотрения дела о его статусе в Украине в связи с рядом других судебных процессов, которые могут повлиять на окончательное решение ситуации с предоставлением ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании в понедельник адвокаты М.Саакашвили ходатайствовали перед судом, чтобы отложить рассмотрение апелляций стороны защиты и управления Государственной миграционной службы (ГМС) в Киевской области на решение Окружного административного суда Киева, который отказал в признании незаконным решение об отказе в предоставлении М.Саакашвили такого статуса.



Они аргументировали это тем, что в настоящее время помимо этой апелляции ими поданы жалобы на бездеятельность ГМС, которая не рассмотрела обжалование действий своего управления в Киевской области, отказавшего М.Саакашвили в запрашиваемом статусе, а также есть жалоба на аналогичные действия Львовского облуправления ГМС.



Кроме того, на заседании адвокаты ходатайствовали перед судом о возвращении апелляционной жалобы Киевскому облуправлению ГМС и заявляли еще ряд ходатайств процессуального характера, которые суд не удовлетворил в полном объеме. После ходатайства о том, чтобы отложить рассмотрение апелляции, суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.



Как сообщалось, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил М. Саакашвили украинского гражданства.



3 января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал М.Саакашвили в признании незаконным решения Управления ГМС в Киевской области, которым ему отказано в признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины. Судья Окружного админсуда Киева Татьяна Скочок огласила решение: "В удовлетворении иска отказать полностью".



5 января Тбилисский городской суд признал виновным Михеила Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы. М.Саакашвили считает, что украинская власть намеренно ускоряет рассмотрение вопроса о его статусе в Украине, чтобы иметь формальные основания для экстрадиции его из страны.















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