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Саакашвили: У Януковича были обычные титушки, а у Порошенко – бабушки-титушки


05.02.2018   15:48
Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили заявил, что 4 февраля дорогу для марша его сторонников к дому президента Украины Петра Порошенко перекрыли "бабушки-титушки". Об этом он сказал журналистам во время перерыва в заседании Киевского апелляционного административного суда 5 февраля. Брифинг Саакашвили транслировал телеканал NewsOne.

"У нас нет судебной системы… У нас есть только представители организованной преступной группировки, которая захватила государственную власть в Украине. Это первое. Второе, как вы знаете, вчера были очень большие события… Они нам вносят судебные решения – мы им решения. Вчера поехали ребята и принесли наше решение Порошенко. По дороге их встретили "бабушки-титушки", это ноу-хау Порошенко, до этого не додумался и Янукович (беглый экс-президент Украины Виктор Янукович. – "ГОРДОН"). У него были обычные титушки, а у Порошенко бабушки-титушки – 50 пенсионеров одного из сел Украины, которых свозят то на суд к Шабунину (глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. – "ГОРДОН"), то ко мне, к дому, который я арендую, то к дому моей мамы, то против митингов", – заявил Саакашвили.

По его словам, 4 февраля пенсионеры перекрыли дорогу. "Выставили этих бабушек, пока Порошенко согревался где-то у камина, на трассу, чтобы перекрыть дорогу нашему маршу", – сказал экс-президент Грузии.






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