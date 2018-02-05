Министерство по делам беженцев будет помогать вынужденно перемещенным семьям покрывать ипотеку

05.02.2018 16:36 В целях обеспечения долгосрочным жильем, государство выдаст одноразовую денежную помощь тем семьям беженцев, которыე приобрели дом, квартиру в ипотеку до первого января 2018 года и жилье является единственной собственностью семьи, — об этом заместитель министра по делам беженцев и расселению Шота Рехвиашвили на сегодняшнем брифинге.



По информации замминистра, проект осуществится по всей стране.



«Максимальная сумма денежной помощи для покрытия ипотеки на одну семью составит 20 000 лари. На данном этапе министерство покроет кредит 100 семьям. Прием заявок начался 10 января и продлится до 12 февраля», — заявил Рехвиашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

