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Суд подтвердил решение об отказе в предоставлении Саакашвили статуса лица, нуждающегося в допзащите


05.02.2018   16:41
Киевский апелляционный административный суд на заседании в понедельник подтвердил решение Окружного административного суда Киева, который отказался признавать незаконным решение Управления Государственной миграционной службы Украины в Киевской области об отказе в предоставлении лидеру партии "Рух новых сил", экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

По мнению адвокатов М.Саакашвили, такое решение дает украинской власти определенные основания для осуществления действий, направленных на возможную экстрадицию их подзащитного из Украины как лица без гражданства.

"Решение миграционный службы с сегодняшнего дня вступило в силу, и это, к сожалению, дает много оснований и существуют риски для Михеила Саакашвили, чтобы власть готовила и реализовывала планы о его возможном незаконном выдворении из Украины, а также принятия решения о незаконном экстрадиции", - подчеркнул после заседания суда адвокат Руслан Чернолуцкий.

При этом он отметил, что решение, которое вступает в силу уже с 5-го февраля, будет обжаловано в Конституционном суде. "А дальше, если суд конституционной инстанции не поддержит нашу позицию и не отметить это решение, то будем дальше двигаться и защищать права Михеила Саакашвили. У нас еще есть европейские инстанции", - указал адвокат.

После принятия этого решения М.Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook написал: "Таким образом, я теряю статус нахождения в Украине. Это очередное решение Порошенко, а не суда".






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