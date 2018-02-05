Реформы правительства Грузии укрепили позицию страны как стратегического партнера ЕС в регионе - Могерини

05.02.2018 17:06 После последнего заседания Совета ассоциации в отношениях Грузии и Евросоюза достигнут большой прогресс и значительнейшие результаты, - это отмечалось на заседании Совета ассоциации Грузия-ЕС в Брюсселе, где грузинскую делегацию возглавляет премьер-министр Георгий Квирикашвили.



Как сообщают в администрации правительства, на четвертом заседании Совета обсуждались ощутимые результаты, достигнутые с точки зрения имплементации Соглашения об ассоциации и Соглашения о всеобъемлющей зоне свободной торговли. В этом контексте Совет отметил отчет об имплементации Соглашения об ассоциации за 2017 год, в котором позитивно оценивается значимый прогресс, достигнутый в отношениях Грузии и Евросоюза.



По их информации, Совет ассоциации приветствует усилия правительства Грузии по проведению реформ, направленных на углубление отношений с ЕС.



Разговор также коснулся обновленной повестки дня ассоциации Грузия-ЕС, которая является комплексным документом и включает приоритеты до 2020 года, в том числе, реформы в плане усиления демократических институтов, секторальных и торговых реформ.



По информации администрации правительства, Евросоюз подтвердил готовность продолжать с правительством Грузии сотрудничество в процессе успешного осуществления совместной повестки дня Грузия- ЕС.



Совет отметил, что на пути европейской интеграции 2017 год был для Грузии успешным, были достигнуты очень важные результаты в двусторонних отношениях с Евросоюзом, в том числе, успешная имплементация безвизового режима.















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