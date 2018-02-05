Хухашвили исключает выдвижение Маргвелашвили в качестве единого президентского кандидата от оппозиции

05.02.2018 17:08 «За риторикой президента я не вижу политического результата, поскольку я не вижу в оппозиции того сегмента, который мог бы принести президенту какой-то плюс, или наоборот, которому президент что-либо бы прибавил» - так прокомментировал эксперт Гия Хухашвили заявление президента Грузии Георгия Маргвелашвили, согласно которому возможно он будет интересен для оппозиции в президентских выборах. По словам эксперта, он не видит перспективы сотрудничества президента и кого-либо из оппозиционного спектра.



"Такое предложение само по себе хорошее, поскольку у президента есть некоторый ресурс, но чисто политически я скептически отношусь к этой перспективе. Оппозиция состоит из трех основных частей. Одна часть - осколки "Национального движения", сотрудничество президента с которыми, исходя из его прошлого, будет абсолютно непонятным. К тому же эти две части ЕНД противостоят друг другу. Вторая часть оппозиции – сторонники т.н. нейтралитета, то есть они скептически относятся к западному вектору, и сотрудничество с ними со стороны президента будет непонятно, здесь тоже я не вижу перспективы. Третьей частью оппозиции являются нулевые партии, которых как бы ни собирать и группировать, умножив 0 на 100, все равно получится 0. Я не знаю, по сотрудничеству с кем президент думает получить результат. Это непонятно, поскольку оппозиция либо дискредитированная, либо придерживается неправильной ориентации, либо обременена грехами прошлого, или же отмечена постоянными проигрышами.



Я не понимаю, какой политический результат может дать эта инициатива президента. Политического результата за этой риторикой я не вижу, поскольку не вижу сегмента, который может принести президенту какой-либо плюс, или наоборот, которому президент принесет что-либо"- заявил Хухашвили.



По его же словам, невообразимо также, чтобы Маргвелашвили был единым кандидатом.



"Невозможно в оппозиции сгруппировать вместе "Национальное движение" и "Альянс патриотов". Эти три части, о которых я уже говорил, несовместимы. Президент должен выбрать одного из этих трех частей, но я не вижу политического будущего ни одного альянса"- заявил Гия Хухашвили.



"Возможно, я являюсь очень интересным партнером для оппозиции, но никакие консультации пока не проводились"- так ответил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на вопрос журналиста, исключает ли первая персона страны сотрудничество с какой-либо оппозиционной партией.















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