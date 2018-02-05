Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Могерини: Грузия и Евросоюз имеют блестящие отношения


05.02.2018   17:50
У Грузии и Евросоюза блестящие отношения. Хочу приветствовать ваши успехи, - об этом Верховный представитель Евросоюза Федерика Могерини заявила на заседании Совета ассоциации Грузия-ЕС.

По информации администрации правительства, грузинская делегация на заседании совета детально коснулась реформ, проведенных в стране в течение прошедшего года. Верховный представитель Евросоюза приветствовала достижения, существующие в этом направлении.

«Выборы местного самоуправления прошли в Грузии при соблюдении международных стандартов, и это подтвердило ODIHR ОБСЕ. Мы рады положительному впечатлению Венецианской комиссии в связи с конституционной реформой в Грузии», - отметила Федерика Могерини.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия занимает 16-е место по уровню свободы бизнеса
Во сколько обойдется в 2018 году гражданам содержание государства?
EИБ может выделить Грузии кредит на 100 млн долларов на строительство ПХГ
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Как корейские, армянские, и турецкие бизнесмены делят Абхазию
В Абхазии российские оккупанты проведут около 600 учений
Наркоман из Абхазии напал на семейную пару в Липецке
Клан Ардзинба начинает переформатирование политики в Абхазии
Министр экономики Грузии ознакомился с ситуацией на абхазском участке «ЭнгурГЭС»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ФСБ задержала бывшего министра образования Дагестана
Золотой пистолет ТТ и автоматы Калашникова нашли у премьера Дагестана
Уволены десятки сотрудников провластного портала "Кавказ сегодня"
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна