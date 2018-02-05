Могерини: Грузия и Евросоюз имеют блестящие отношения

05.02.2018 17:50 У Грузии и Евросоюза блестящие отношения. Хочу приветствовать ваши успехи, - об этом Верховный представитель Евросоюза Федерика Могерини заявила на заседании Совета ассоциации Грузия-ЕС.



По информации администрации правительства, грузинская делегация на заседании совета детально коснулась реформ, проведенных в стране в течение прошедшего года. Верховный представитель Евросоюза приветствовала достижения, существующие в этом направлении.



«Выборы местного самоуправления прошли в Грузии при соблюдении международных стандартов, и это подтвердило ODIHR ОБСЕ. Мы рады положительному впечатлению Венецианской комиссии в связи с конституционной реформой в Грузии», - отметила Федерика Могерини.















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