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Могерини: Грузия и Евросоюз имеют блестящие отношения
05.02.2018 17:50
У Грузии и Евросоюза блестящие отношения. Хочу приветствовать ваши успехи, - об этом Верховный представитель Евросоюза Федерика Могерини заявила на заседании Совета ассоциации Грузия-ЕС.
По информации администрации правительства, грузинская делегация на заседании совета детально коснулась реформ, проведенных в стране в течение прошедшего года. Верховный представитель Евросоюза приветствовала достижения, существующие в этом направлении.
«Выборы местного самоуправления прошли в Грузии при соблюдении международных стандартов, и это подтвердило ODIHR ОБСЕ. Мы рады положительному впечатлению Венецианской комиссии в связи с конституционной реформой в Грузии», - отметила Федерика Могерини.
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