Квирикашвили: Мы готовы опробовать новые возможности сотрудничества с Евросоюзом

05.02.2018 17:51 Мы готовы опробовать новые возможности сотрудничества, чтобы достичь максимально высокого уровня интеграции с Евросоюзом, - об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил на совместной пресс-конференции с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.



С этой целью, по словам премьера, ведется работа над новым путеводителем, в котором будут отображены главные направления европейской повестки дня.



«Мы готовы и имеем большую мотивацию, полностью использовать потенциал существующих рабочих рамок и, в то же время, для достижения этой цели мы работаем над амбициозным путеводителем, в котором будут отображены главные направления нашей европейской повестки дня. Мы с надеждой смотрим на тесное сотрудничество с нашими коллегами из Евросоюза, чтобы углубить работу над всеми рассмотренными сегодня аспектами», - заявил Георгий Квирикашвили.















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