Эрдоган настаивает на полноценном членстве в ЕС

05.02.2018 17:52 Мы хотим полноценного членства в Евросоюзе, другой вариант нас не устраивает, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью итальянской газете La Stampa.



По его словам, для Турции приемлемо только членство в Евросоюзе.



«Евросоюз должен начать выполнять свои обещания. Евросоюз блокирует переговоры, а потом обвиняет нас в отсутствии прогресса. Это несправедливо. Никакие другие варианты кроме членства в ЕС для нас неприемлем», - заявил президент Турции.



Примечательно, что в январе президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Эрдоганом предложил Турции заключить договор о партнерстве.



Президент Турции также отметил, что его страна играет ключевую роль в вопросе с сирийскими беженцами



«Мы важны в этом процессе, так как задерживаем поток мигрантов с Востока и обеспечиваем стабильность и безопасность Европы», - добавил он.















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