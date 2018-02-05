|
Эрдоган настаивает на полноценном членстве в ЕС
05.02.2018 17:52
Мы хотим полноценного членства в Евросоюзе, другой вариант нас не устраивает, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью итальянской газете La Stampa.
По его словам, для Турции приемлемо только членство в Евросоюзе.
«Евросоюз должен начать выполнять свои обещания. Евросоюз блокирует переговоры, а потом обвиняет нас в отсутствии прогресса. Это несправедливо. Никакие другие варианты кроме членства в ЕС для нас неприемлем», - заявил президент Турции.
Примечательно, что в январе президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Эрдоганом предложил Турции заключить договор о партнерстве.
Президент Турции также отметил, что его страна играет ключевую роль в вопросе с сирийскими беженцами
«Мы важны в этом процессе, так как задерживаем поток мигрантов с Востока и обеспечиваем стабильность и безопасность Европы», - добавил он.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна