Саакашвили обжалует в кассационной инстанции отказ ГМС предоставить ему политическое убежище в Украине

05.02.2018 19:14 Защита экс-президента Грузии, лидера партии "Рух нових сил" Михеила Саакашвили намерена обжаловать в кассационной инстанции отказ Государственной миграционной службы Украины предоставить ему статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите (политическое убежище). Об этом заявил адвокат Руслан Чернолуцкий, передает корреспондент "ГОРДОН".



"Решение, которое сегодня вступает в силу, нами будет обжаловано в кассационной инстанции, у нас есть еще право для обжалования. А далее, если суд кассационной инстанции не поддержит наши позиции, не отменит это решение, будем дальше двигаться… У нас есть еще европейские инстанции", – заявил адвокат.



Он также подчеркнул, что защита три раза заявляла об отводе коллегии судей, но "суд апелляционной инстанции закрыл глаза, закрыл уши и не услышал аргументы со стороны Саакашвили".



Чернолуцкий также отметил, что Министерство юстиции Украины пообещало не принимать решение об экстрадиции Саакашвили до завершения рассмотрения в Верховном Суде дела о законности прекращения украинского гражданства экс-президента Грузии.



"Мы очень надеемся, что государство… будет придерживаться всех сроков, чтобы все суды были завершены", – продолжил Чернолуцкий.



Он сообщил, что защита Саакашвили в настоящее время подала три иска к Государственной миграционной службе Украины, и один из них, по поводу бездействия ГМС в связи с жалобой Саакашвили, будет рассматриваться в Окружном административном суде Киева суде 6 февраля.



Согласно решению Киевского апелляционного административного суда 5 февраля вступило в силу решение суда первой инстанции о признании законным отказа Государственной миграционной службы Украины предоставить Саакашвили политическое убежище.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

