Минюст Украины продолжил экстрадиционную проверку по Саакашвили

05.02.2018 19:16 Министерство юстиции Украины сообщило адвокатам лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили о продлении срока экстрадиционной проверки их подзащитного по запросу правоохранительных органов Грузии до завершения рассмотрения в судах всех дел, касающихся лишения гражданства и его статуса в Украине.



"Я недавно получил ответ от Министерства юстиции Украины, что экстрадиционная проверка продолжена на период, пока рассматриваются судебные решения в отношении Государственной миграционной службы, а также касающиеся гражданства Михеила Саакашвили. Мы надеемся, что органы власти будут соблюдать все сроки, пока все суды не будут завершены", - сказал журналистам в понедельник адвокат Руслан Чернолуцкий.



Он напомнил, что 6-го февраля в Окружном административном суде Киева будет рассматриваться еще один иск М.Саакашвили, в котором он просит признать бездеятельность ГМС при реагировании на заявления о проверке действий Киевского облуправления ГМС, которое отказала ему в статусе лица, нуждающегося в дополнительной защите. Адвокат считает, что ГМС специально затягивала рассмотрение этого заявления, ожидая решение Киевского апелляционного административного суда по статусу М.Саакашвили в Украине, которое было принято в понедельник.



Р.Чернолуцкий также напомнил, что 16-го февраля Верховный суд Украины в составе Кассационного административного суда продолжит рассматривать иск Саакашвили к президенту Петру Порошенко о незаконности лишения экс-президента Грузии гражданства Украины.



"Мы надеемся, что пока будут идти судебные споры, решение об экстрадиции не будет приниматься, а если оно будет принято, то это будет незаконно", - убежден адвокат.



Р.Чернолуцкий также указал, что решение о принудительном выдворении и возможной экстрадиции это две разные процедуры.



Как сообщалось, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил М.Саакашвили украинского гражданства.



3 января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал М.Саакашвили в признании незаконным решения Управления ГМС в Киевской области, которым ему отказано в признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины. Судья Окружного админсуда Киева Татьяна Скочок огласила решение: "В удовлетворении иска отказать полностью".



5 февраля Киевский апелляционный административный суд подтвердил решение Окружного админсуда Киева. По мнению адвокатов М.Саакашвили, такое решение дает украинской власти определенные основания для осуществления действий, направленных на возможную экстрадицию их подзащитного из Украины как лица без гражданства.



5 января Тбилисский городской суд признал виновным Михеила Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы. М.Саакашвили считает, что украинская власть намеренно ускоряет рассмотрение вопроса о его статусе в Украине, чтобы иметь формальные основания для экстрадиции его из страны.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

