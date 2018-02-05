Мы вместе с ЕС создали более твердую основу для отношений - Квирикашвили

05.02.2018 19:43 «Обе стороны признают, что после последнего заседания совета ассоциации Грузия – Евросоюз отмечается огромный прогресс. Достигнуты важнейшие результаты – в первую очередь, безвизовое сообщение для граждан Грузии», — заявил премьер – министр Грузии Георгий Квирикашвили после окончания заседания Совета ассоциации Грузия – ЕС.



Как отметил премьер, Грузия осуществляет соглашение об ассоциации, приближается к законодательным и институциональным стандартам почти во всех сферах сотрудничества.



«В ноябре мы получили амбициозную повестку дня длинного списка приоритетов ассоциирования Грузии с ЕС, которые обеспечивает углубление политической ассоциации и экономической интеграции Грузии до 2020 года. Грузия осуществляет поэтапную интеграцию во внутренний рынок Евросоюза. Осуществление соглашения о Глубоком и всеобъемлющем свободном торговом пространстве дало новые возможности для местного и международного бизнеса. Сегодня, Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Грузии. Мы осуществляем диверсификацию экспорта в ЕС, который также растет», — заявил Георгий Квирикашвили.



По словам премьера, Грузия развивает совместимость институтов с европейскими стандартами, внедряет европейскую практику в разные сферы путем интеграции в ведомства и программы Евросоюза.



«Вступление Центра аккредитации Грузии в Сотрудничество европейской аккредитации является хорошим примером достижения взаимодействия с ЕС. Мы будем еще больше развивать эту тенденцию. Мы постепенно развиваем отраслевое сотрудничество, которое было отмечено вступлением Грузии в Европейское энергетическое объединение. Мы предпринимаем конкретные шаги для достижения интеграции в европейское образовательное и культурное пространство. В Тбилиси будет создана европейская школа «Восточного партнерства», которая откроет двери для студентов из всех шести стран-партнеров в сентябре. Мы хотели бы поблагодарить ЕС за огромный вклад в процесс нашей трансформации. Мы ценим новый пакет помощи, в рамках которого для осуществления реформ в Грузии в 2017-2020 годах выделено 450 миллионов евро. Мы благодарны за финансирование в размере 77,5 миллиона евро в рамках третьей фазы ENPARD. В рамках этой программы, которой и сегодня придается существенное значение с точки зрения развития сельского хозяйства, происходит обмен современными европейскими технологиями и «ноу-хау» в секторе сельского хозяйства. Мы с надеждой смотрим на дальнейшие шаги с точки зрения углубления секторной интеграции Грузии с Евросоюзом и сближения с нормами, стратегиями и практикой ЕС», — отметил Георгий Квирикашвили.



По его словам, Грузия оценивает решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах со стороны Евросоюза.



«Активная поддержка ЕС, которая выражается в продлении наблюдательской миссии, а также роли посредника в Женевских международных переговорах и поддержке путем политики непризнания и вовлечения, вносит вклад в сохранении стабильности на месте. В свою очередь, Грузия является стратегическим партнером Евросоюза и верным союзником в сфере безопасности, который готов внести огромный вклад в дело обеспечения мира и стабильности во всем мире. Мы продолжим участвовать в миссиях ЕС и в октябре состоялся диалог по вопросам стратегической безопасности ЕС-Грузия. И в конце, хочу заявить, что мы вместе создали основу для еще более крепких отношений, которая дает большую надежду на последующее углубление интеграции в будущем. Мы готовы и у нас есть большая мотивация, в полной мере использовать потенциал существующих рабочих рамок, и в то же время, попробовать новые возможности сотрудничества, чтобы добиться максимально высокого уровня интеграции с ЕС. Для достижения этой цели, мы работаем над амбициозным путеводителем, в котором будут определены главные направления нашей европейской повестки дня. Мы с надеждой смотрим на тесное сотрудничество с нашими коллегами из Евросоюза, чтобы углубить работу над всеми аспектами, рассмотренными сегодня», — заявил Георгий Квирикашвили.















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