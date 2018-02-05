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Минбеженцев начинает исследование рынка в рамках программы обеспечения беженцев долгосрочным жильем


05.02.2018   21:04
Министерство по делам вынужденно перемещенных лиц из оккупированных территорий, беженцев и расселения объявляет исследование рынка в рамках программы обеспечения беженцев долгосрочным жильем на закупку как законченных (принятых в эксплуатацию), так и строящихся квартир по всей Грузии. Заместитель министра по делам вынужденно перемещенных лиц из оккупированных территорий, беженцев и расселения Шота Рехвиашвили провел брифинг в связи с данной темой.

По заявлению заместителя министра, приоритет будет придаваться всем тем строительным компаниям, которые представят низкие цены, и осуществят поставку квартир в кратчайшие сроки. А также будет придаваться преимущество двух, и трехкомнатным квартирам. Вопрос реабилитированных зданий министерство не рассматривает.

По его же словам, прием заявок начался 25 января и продлится до 10 февраля 2018 года. Несмотря на то, что данная информация была загружена на веб-странице министерства, министерство все -таки обратилось к Ассоциации застройщиков, объединяющей до 45 строительных компаний, и получило от них немало интересных предложений.

По словам замминистра, исходя из того, что сроки истекают, Министерство по делам беженцев еще раз призывает строительные компании активизироваться, и внести заявки в ведомство.

Заместитель министра по делам беженцев и расселения Шота Рехвиашвили говорил также об успешном проекте т.н. погашения ипотечного кредита.

"С целью обеспечения долгосрочной жилой площадью государство выдает одноразовую помощь семьям беженцев, которые до 1 января 2018 года по ипотечному займу купили дом/квартиру, и она является единственной собственностью семьи. Максимальное количество денежной помощи для погашения ипотечного займа на одну семью составляет 20 000 лари. На данном этапе Министерство по делам беженцев и расселения покроет заем 100 семьям беженцев. Прием заявок начался 10 января и продлится до 12 февраля, поэтому министерство еще раз призывает беженцев активизироваться, и заполнить заявления. Проект осуществляется по всей Грузии"- заявил Шота Рехвиашвили.






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