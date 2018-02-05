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Мамии Аласания присвоено звание Национального героя Грузии


05.02.2018   21:08
Президент Грузии присвоил звание национального героя расстрелянному сепаратистами полковнику безопасности Мамии Аласания, и наградил 9 бойцов орденом Вахтанга Горгасали I и II степени за особое мужество и самоотверженность, проявленную в борьбе за защиту и единство Грузии во время падения Сухуми в 1993 году.

По информации администрации президента, сегодня во дворце президента Георгий Маргвелашвили лично вручил государственные награды членам семей бойцов за независимость Грузии, и поблагодарил за мужество и самоотверженность.

"Сегодня мы вспоминаем, и отдаем дань уважения героям, которые своей жизнью дали нам возможность жить в свободной и независимой стране, строить страну, которая основывает свое будущее на делах своих героев, и прошлом. Дали возможность воспитывать новое поколение, которому можем ясно показать, что даже в сложнейших условиях их предки не теряли мужество, любовь к родине, и не сломились перед коварным врагом.

27 сентября 1993 года в Сухуми пало немало патриотов, которые, несмотря на то, что тогдашняя война была проиграна, заложили основу мощи Грузии, и возвращению оккупированных территорий.

Их останки в течение ряда лет оставались в земле родной Абхазии, но этих людей удалось идентифицировать, перевезти сюда, и у нас есть возможность еще раз отдать дань их героизму.

Сегодня мы награждаем людей, которые вместе стояли, и вместе противостояли врагу в день падения Сухуми.

Еще раз от имени грузинского народа и грузинского государства хочу поблагодарить вас за героизм членов вашей семьи.

Хочу еще раз преклонить голову перед памятью тех патриотов, на примерах которых растет новое поколение"- заявил Георгий Маргвелашвили.

Орденом Вахтанга Горгасали I степени награждены посмертно: Мераб Квиникадзе, Генури Липартелиани, Шалва Надирадзе, Гиви Папуашвили, Серго Силагадзе, Александр Парцвания, Вахтанг Парцвания, Аршавел Шенгелия, а орденом Вахтанга Горгасали II степени Элгуджа Шартава.

На церемонии награждения присутствовали члены семей погибших бойцов, бывший министр обороны, сын Мамии Аласания, Ираклий Аласания, и советники президента Грузии.







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