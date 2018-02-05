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Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о признании экстрадиции Мустафы Эмре Чабука в Турцию допустимой
05.02.2018 21:12
Главная прокуратура Грузии, согласно закону «О международном сотрудничестве в сфере уголовного права» обратилась в суд с ходатайством о признании экстрадиции Мустафы Эмре Чабука в Турцию допустимой.
Информацию распространяет Главная прокуратура.
В ней говорится, что разыскиваемый турецкими правоохранителями по обвинению в членстве в вооруженной террористической организации Мустафа Эмре Чабук был задержан на территории Грузии 24 мая 2017 года.
В информации отмечается, что Мустафе Эмре Чабуку было отказано в предоставлении статуса беженца, в результате чего прокуратура не видит причин, препятствующих его экстрадиции.
«Прокурор обязан обратиться с ходатайством о признании экстрадиции допустимой в соответствующий районный (городской) суд в разумных сроках, который назначает заседание по рассмотрению допустимости экстрадиции в установленный законом срок», — отмечается в информации прокуратуры.
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