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Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о признании экстрадиции Мустафы Эмре Чабука в Турцию допустимой


05.02.2018   21:12
Главная прокуратура Грузии, согласно закону «О международном сотрудничестве в сфере уголовного права» обратилась в суд с ходатайством о признании экстрадиции Мустафы Эмре Чабука в Турцию допустимой.

Информацию распространяет Главная прокуратура.

В ней говорится, что разыскиваемый турецкими правоохранителями по обвинению в членстве в вооруженной террористической организации Мустафа Эмре Чабук был задержан на территории Грузии 24 мая 2017 года.

В информации отмечается, что Мустафе Эмре Чабуку было отказано в предоставлении статуса беженца, в результате чего прокуратура не видит причин, препятствующих его экстрадиции.

«Прокурор обязан обратиться с ходатайством о признании экстрадиции допустимой в соответствующий районный (городской) суд в разумных сроках, который назначает заседание по рассмотрению допустимости экстрадиции в установленный законом срок», — отмечается в информации прокуратуры.







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