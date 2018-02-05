НПО предлагают правительству сотрудничество по вопросам стратегической коммуникации с НАТО и ЕС

05.02.2018 21:25 Пятнадцать неправительственных организаций, которые объединены в Коалицию за евроатлантическую Грузию, 5 февраля опубликовали совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность по поводу сокращения числа сторонников евроатлантической интеграции Грузии и призвали власти, создать институциональный механизм для планирования и координации деятельности властей с точки зрения стратегической коммуникации.



В результатах опроса общественного мнения, проведенного по заказу Национально-демократического института США и опубликованных за несколько недель до этого заявления, число респондентов, которые поддерживают вступление страны в ЕС, сократилось с 62% в июне 2017 года до 60% в декабре 2017 года, и число респондентов, которые поддерживают присоединение к Евразийскому союзу, выросло с 23% в июне 2017 года 23% до 29% в декабре того же года.



«Мы считаем, что динамика этих показателей является очень тревожной и свидетельствует о неэффективности, а зачастую и о контпродуктивности стратегической коммуникации властей Грузии по евроинтеграции», - говорится в заявлении, согласно которому, «план и механизмы стратегической коммуникации властей Грузии, как внутри страны, с обществом, так и с евроструктурами, являются неэффективными».



Организации также отметили, что позитивной оценки достойно утверждение правительством 13 апреля 2017 года «Стратегии коммуникации Правительства Грузии на 2017-2020 гг. по вступлению в Европейский Союз и НАТО», однако там же отметили, что планы действий правительства «не отвечают на возрастающие вызовы гибридной, и в частности, информационной войны».



«Мы считаем, что необходимо создать институциональные механизмы для планирования, исполнения и координации стратегической коммуникации в правительстве Грузии и проявление властями политической воли для их эффективного осуществления. Важно, чтобы в этот процесс активно были бы вовлечены все звенья власти, гражданское общество и экспертные круги, так как совместные усилия на национальном уровне имеют чрезвычайно важное значение для успеха политики вступления в НАТО и ЕС и его стратегической коммуникации. Коалиция за евроатлантическую Грузию готова к сотрудничества с властями и международными партнерами по этим вопросам», - говорится в заявлении.



Civil Georgia











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