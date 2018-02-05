Глава МИД Грузии рассказал о заседании Совета ассоциации Грузия-Евросоюз

05.02.2018 23:47 Евросоюз твердо поддерживает территориальную целостность Грузии и всеми своими инструментами продолжает оказывать помощь для того, чтобы произошло мирное урегулирование конфликта, — об этом заявил находящийся с визитом в Брюсселе вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе по завершению заседания Совета ассоциации Грузия-Евросоюз.



«Это было очень успешное заседание, на котором два стратегических партнера — ЕС и Грузия обсудили двусторонние отношения, интеграционный процесс Грузии в Евросоюз, который является очень комплексным процессом в направлении политической, секторальной и торговой интеграции», — сказал Михаил Джанелидзе.



Он заострил внимание на всех важных вопросах, обсуждавшихся на четвертом заседании Совета. «С прошлого года мы начали очень активное сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Это выражалось в сформированном между Грузией и ЕС стратегическом диалоге, который мы обсудили в рамках Совета. Мы также говорили о повестке дня соглашения об ассоциации на 2017-2020 гг., которая является очень амбициозной повесткой дня, разработанной вместе с гражданским обществом. Мы также говорили о пакетах помощи, подготовленных для Грузии со стороны Евросоюза. Это помощь в размере до 450 миллионов евро для того, чтобы Грузия осуществила те реформы, которые еще больше сблизят нас с ЕС по всем направлениям», — сказал министр иностранных дел.



По его словам, разговор на заседании коснулся также вопросов безопасности.



«Очень важен был наш разговор о проблемах безопасности, который, конечно же, в первую очередь, коснулся российско-грузинского конфликта, положения в оккупированных регионах, оно очень сложное и тяжелое как с точки зрения прав человека, так и безопасности. Евросоюз в этом направлении играет очень важную роль. Он решительно поддерживает территориальную целостность Грузии, и всеми своими инструментами продолжает оказывать помощь для того, чтобы произошло мирное урегулирование конфликта, была обеспечена стабильность, а также в плане больших возможностей для объединения обществ, разделенных линией оккупации, примирения и новой включенности», — заявил Михаил Джанелидзе, комментарий которого распространяет пресс-служба МИД.















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