«Грузинская мечта» назовет кандидата в президенты весной - Талаквадзе

05.02.2018 23:47 «Грузинская Мечта» планирует назвать кандидата в президенты весной. Как заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе журналистам, консультации по вопросу внутри партии пока не проходили.



По его данным, обсуждение кандидатур в президенты начнется в ближайшее время.



«Согласование вопроса пройдет в разумные сроки и предвыборная компания начнется в срок. Думаю, кандидат в президенты, которого мы поддержим, будет выявлен осенью», — заявил Талаквадзе.



Пятого по счету президента Грузия будет избирать в октябре этого года, так как срок полномочий действующего президента Георгия Маргвелашвили истекает именно в октябре 2018 года.















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