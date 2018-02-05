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«Грузинская мечта» назовет кандидата в президенты весной - Талаквадзе
05.02.2018 23:47
«Грузинская Мечта» планирует назвать кандидата в президенты весной. Как заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе журналистам, консультации по вопросу внутри партии пока не проходили.
По его данным, обсуждение кандидатур в президенты начнется в ближайшее время.
«Согласование вопроса пройдет в разумные сроки и предвыборная компания начнется в срок. Думаю, кандидат в президенты, которого мы поддержим, будет выявлен осенью», — заявил Талаквадзе.
Пятого по счету президента Грузия будет избирать в октябре этого года, так как срок полномочий действующего президента Георгия Маргвелашвили истекает именно в октябре 2018 года.
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