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Саакашвили: Я теряю статус, необходимый для нахождения в Украине
06.02.2018 11:17
Я теряю статус, необходимый для нахождения в Украине. Это очередное решение Порошенко, а не суда, - так откликнулся бывший президент Грузии Михеил Саакашвили на сегодняшнее решение Киевского апелляционного административного суда.
«Я теряю статус, необходимый для нахождения в Украине. Это очередное решение Порошенко, а не суда», - написал Саакашвили на своей странице в «Фейсбуке», опубликовав видеозапись оглашения вердикта.
Напомним, Киевский апелляционный административный суд отклонил жалобу Михеила Саакашвили на решение суда первой инстанции, отказавшегося признать незаконным заключение миграционной службы Украины об отказе предоставить политику статус лица, нуждающегося в дополнительной защите.
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