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Министр культуры осмотрит в Гори строительство спортивной инфраструктуры


06.02.2018   11:18
Министр культуры и спорта Грузии Михаил Гиоргадзе осмотрит сегодня в Гори строительство спортивной инфраструктуры.

Как сообщают в Министерстве культуры и спорта, финальный этап ремонтных работ Дворца спорта осмотрят министр Михаил Гиоргадзе и президент и владелец канадской строительной компании «Бехлен индастри» Пол Канингем.

По информации министерства, строительство спортивной инфраструктуры беспрецедентного масштаба в Гори, Телави и Батуми близится к завершению.

Общая стоимость всех трех объектов превышает 34 миллиона долларов. Большой зал в Телави и Гори сможет вместить 1 500 зрителей, малый – 500, в Батуми большой зал рассчитан на 2 500, малый – на 500 зрителей.
«Параллельно в Тбилиси и Кутаиси ведется строительство 10 футбольных и регбийных полей. Стоимость проекта 10 700 000 лари. В целом на строящихся спортивных объектах заняты до 1 000 человек», - сообщают в министерстве.






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