Генпрокуратура «забыла» продлить домашний арест для Саакашвили

06.02.2018 11:21 Экс-президент Грузии и лидер «Руха новых сил» Михеил Саакашвили может просто получать повестки и являться по вызову на следственные действия – в полночь истек срок действия ночного домашнего ареста и ограничения на выезд из Киева, определенного судом как мера пресечения по делу о якобы получении Саакашвили и его соратниками денег от беглого бизнесмена Сергея Курченко на политическую деятельность в Украине.



«Попытка вручить и огласить подозрение Михеилу Саакашвили датируется и исчисляется прокуратурой от 5 декабря. В этом случае решение о мере пресечения должно исчисляться от 5 декабря, от момента предъявления и оглашения подозрения. Хотя если точнее, ему о подозрении объявили и отправили почтой документ 6 декабря. Срок истечения меры пресечения, согласно решению Апелляционного суда Киева, заканчивается в полночь с 5 на 6 февраля, и мера пресечения автоматически аннулируется», — заявил адвокат Руслан Чорнолуцкий.



По его словам, для продолжения действия меры пресечения Саакашвили Генпрокуратуре надо обратиться в суд и аргументировать причины пропуска даты подачи ходатайства о продлении сроков.



«Мы считаем, что пропуск срока подачи данного ходатайства – это грубое нарушение со стороны прокуратуры и основание для суда отказать в принятии к производству ходатайства о продлении меры пресечения», — отметил адвокат.



Чорнолуцкий допускает, что решением не продлевать Саакашвили меру пресечения власти могут попытаться «очистить» статус политика для подготовки незаконного принудительного выдворения его из Украины, или «готовить почву» для его экстрадиции в Грузию.



В то же время адвокат подчеркивает, что при участии Саакашвили проводятся другие судебные процессы. Так, 6 февраля в Окружном админсуде Киева будет рассматриваться его иск о признании бездеятельности ГМС при реагировании на заявление о проверке действий Киевского облуправления ГМС, отказавшего ему в статусе беженца. А 16 февраля Верховный суд Украины в составе Кассационного админсуда продолжит рассматривать иск экс-президента Грузии к президенту Петру Порошенко о незаконности лишения Саакашвили гражданства Украины.



Напомним, 5 февраля Киевский апелляционный админсуд подтвердил решение суда первой инстанции, который признал законным решение Госмиграционной службы об отказе в предоставлении Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.















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