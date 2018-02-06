Срок ночного домашнего ареста для Саакашвили истек - Чернолуцкий

06.02.2018 11:45 В ночь с 5 на 6 февраля истек срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста и ограничения на выезд из Киева, избранного экс-президенту Грузии, лидеру «Руха новых сил» Михеилу Саакашвили.



Об этом сообщил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.



«Попытка вручить и огласить подозрение Михеилу Саакашвили датируется и исчисляется прокуратурой от 5 декабря. В этом случае решение о мере пресечения должно исчисляться от 5 декабря, от момента предъявления и оглашения подозрения. Хотя если точнее, ему о подозрении объявили и отправили почтой документ 6 декабря.



Срок истечения меры пресечения, согласно решению Апелляционного суда Киева, заканчивается в полночь с 5 на 6 февраля, и мера пресечения автоматически аннулируется», – пояснил Чернолуцкий.



«После окончания срока действия меры пресечения Саакашвили больше не ограничен ничем, кроме обязательства как подозреваемого получать повестки и являться по вызову на следственные действия», – отметил адвокат



«Чтобы продлить сроки действия меры пресечения Саакашвили, Генпрокуратура должна обратиться в суд и аргументированно указать причины, почему они пропустили сроки подачи ходатайства о продлении сроков.



Мы считаем, что пропуск срока подачи этого ходатайства – это грубое нарушение со стороны прокуратуры и основание для суда отказать в принятии к производству ходатайства о продлении меры пресечения», – добавил он.



Адвокат допускает, что решение не продлевать меру пресечения Саакашвили может быть связано с намерением властей «очистить» статус политика для подготовительных действий, связанных с его экстрадицией в Грузию.















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