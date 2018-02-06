Глава МВД Грузии лишился российского гражданства незадолго до назначения на должность

06.02.2018 11:57 Вице-премьер и министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария вышел из российского гражданства 14 ноября 2016 года. Журнал "Либерал" запросил документы, подтверждающие лишение гражданства Гахария.



27 ноября 2016 года Георгий Гахария был назначен министром экономики и устойчивого развития Грузии.



"Подтверждается, что решением секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии, выходит из гражданства Российской Федерации с 14 ноября 2016 года"- говорится в документе, опубликованном журналом "Либерал".



Нынешний министр внутренних дел получил гражданство России по указу Владимира Путина 5 августа 2005 года. Нынешний глава МВД получил гражданство Грузии 18 сентября 2012 года – по решению Михаила Саакашвили, занимавшего на тот момент пост главы государства.



Биография Георгия Гахария:



13 ноября 2017 года - вице-премьер Грузии, министр внутренних дел

27 ноября 2016 года - 13 ноября 2017 года министр экономики и устойчивого развития.

Декабрь 2014 года - сентябрь 2016 года - секретарь Совета экономики

Март 2013 года - июль 2016 года - бизнес омбудсмен Грузии

Ноябрь 2008 года - февраль 2013 года - Lufthansa Service Holding AG. LSG, Frankfurt am Main, Germany GR & директор развития бизнеса в Восточной Европе, странах СНГ, и в Российской Федерации.

Сентябрь 2006 года - май 2009 года - приглашенный лектор по прикладной биотехнологии Московского государственного университета.

Май 2004 года - ноябрь 2008 года- SFK Group- генеральный директор.

















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