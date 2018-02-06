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Ираклий Кобахидзе встретится со спикером Палаты представителей Конгресса США
06.02.2018 13:06
Председатель парламента Грузии, который находится с визитом в США, сегодня проведет встречи в Палате представителей Конгресса где встретится со спикером Полом Райаном и сопредседателями группы друзей Грузии в Конгрессе – Тедом Постом и Джерри Конноли.
По информации пресс – службы парламента, сегодня же запланирована встреча с представителями большинства Палаты представителей.
По оценке посла Грузии в США Давида Бакрадзе, визит Ираклия Кобахидзе способствует усидению диалога и стратегического партнерства между странами.
«Это первый официальный визит председателя парламента Грузии в США, в рамках которого будут проведены важные встречи. Очень важно подчеркнуть стратегическое партнерство по тем направлениям, которые объединяют Грузию и США. Роль грузинского парламента очень важна с точки зрения поддержки двусторонних отношений. Грузия пользуется двухпартийной поддержкой Конгресса США. Существовавшая на протяжении прошлого года высокая динамика должна еще более усилиться. В прошлом году у нас были очень важные результаты и в этом году они должны стать еще более заметными», — заявил Давид Бакрадзе.
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