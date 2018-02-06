Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ираклий Кобахидзе встретится со спикером Палаты представителей Конгресса США


06.02.2018   13:06
Председатель парламента Грузии, который находится с визитом в США, сегодня проведет встречи в Палате представителей Конгресса где встретится со спикером Полом Райаном и сопредседателями группы друзей Грузии в Конгрессе – Тедом Постом и Джерри Конноли.

По информации пресс – службы парламента, сегодня же запланирована встреча с представителями большинства Палаты представителей.

По оценке посла Грузии в США Давида Бакрадзе, визит Ираклия Кобахидзе способствует усидению диалога и стратегического партнерства между странами.

«Это первый официальный визит председателя парламента Грузии в США, в рамках которого будут проведены важные встречи. Очень важно подчеркнуть стратегическое партнерство по тем направлениям, которые объединяют Грузию и США. Роль грузинского парламента очень важна с точки зрения поддержки двусторонних отношений. Грузия пользуется двухпартийной поддержкой Конгресса США. Существовавшая на протяжении прошлого года высокая динамика должна еще более усилиться. В прошлом году у нас были очень важные результаты и в этом году они должны стать еще более заметными», — заявил Давид Бакрадзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия занимает 16-е место по уровню свободы бизнеса
Во сколько обойдется в 2018 году гражданам содержание государства?
EИБ может выделить Грузии кредит на 100 млн долларов на строительство ПХГ
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Как корейские, армянские, и турецкие бизнесмены делят Абхазию
В Абхазии российские оккупанты проведут около 600 учений
Наркоман из Абхазии напал на семейную пару в Липецке
Клан Ардзинба начинает переформатирование политики в Абхазии
Министр экономики Грузии ознакомился с ситуацией на абхазском участке «ЭнгурГЭС»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ФСБ задержала бывшего министра образования Дагестана
Золотой пистолет ТТ и автоматы Калашникова нашли у премьера Дагестана
Уволены десятки сотрудников провластного портала "Кавказ сегодня"
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна