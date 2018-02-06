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Долидзе: Осколки Адеишвили пытаются сохранить свое влияние в суде
06.02.2018 13:59
Осколки Адеишвили сегодня пытаются сохранить свое влияние в суде, эта взрашенная Адеишвили система, — об этом член Высшего совета юстиции Анна Долидзе заявила до начала собеседования с судьями, претендующими на пожизненное назначение.
«Назначения на должность судьи является тем этапом, когда судья должен осознать, что никому ничего не должен и, соответственно, у него будет возможность начать свою деятельность с чистого листа. Под осколками Адеишвили подразумеваю тех людей, которых создал Адеишвили и дал им профессиональную биографию, его мальчиков на побегушках. Эти люди по-прежнему остаются в системе и вне ее. Они пытаются сохранить свое влияние. Уверяю, что их минуты сочтены», — заявляет Анна Долидзе.
Сегодня в Высшем совете юстиции состоится собесдование с 17 претендентами на пожизненное назначение на должность судьи. Среди них – Шорена Гунцадзе, присудившая актера Георгию Гиорганашвили к 8 годам заключения за наркопреступление, Манучар Капанадзе – один из судей, рассматривавший в апелляционном суде т.н. «дело о кабелях», он также был одним из судей первой интанции, рассматривавший дело бывшего главы Контрольной палаты Сулхана Молашвили.
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