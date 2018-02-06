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Министр образования Грузии провел встречу с послом Украины


06.02.2018   14:19
Министр образования и науки Михаил Чхенкели и его заместитель Теймурах Мургулия встретились с послом Украины в Грузии Игорем Долговым.

По информации минобразования, на встрече носившей ознакомительный характер, обсудили вопросы существующего стратегического партнерства между Грузией и Украиной.

На встрече речь зашла о деятельности некоторых украинских ВУЗов, которые предоставляют грузинским абитуриентам возможность избежать Единых национальных экзаменов. По информации ведомства, в данном направлении возникла необходимость проведения совместных мероприятий.

Стороны отметили, что сотрудничество в сферах образования и науки между странами растет с каждым годом.






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