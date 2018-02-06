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Международный секретарь президента призывает усилить давление на Россию
06.02.2018 14:31
Международный секретарь президента Грузии Тенгиз Пхаладзе расценивает действия России как направленные на еще большее обострение ситуации и призывает мировое сообщество усилить и активизировать давление на российские власти. Так он прокомментировал подписание президентом России Владимиром Путиным очередного соглашения с Южной Осетией о вхождении ее подразделений в состав Вооруженных Сил России.
«Крайне тревожно вчерашнее решение о ратификации так называемых соглашений с оккупированными регионами. Тем более на фоне, когда жителям оккупированных территорий не дается возможность пересечения оккупационной линии и получения элементарной помощи, связанной со здоровьем», — отметил Пхаладзе 6 февраля.
Соглашение о вхождении югоосетинских подразделений в состав Вооруженных Сил РФ вызывает у секретаря президента Грузии особое беспокойство, так как, по его оценке, этот шаг еще больше обостряет и без того напряженную с точки зрения безопасности ситуацию в регионе.
«Такой шаг доказывает, что международное давление на Россию должно быть более активным, более сильным для того, чтобы впредь подобные шаги не предпринимались», — подчеркнул Пхаладзе.
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