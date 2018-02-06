Премьер-министр Грузии получил в подарок от отца 50 тысяч долларов

06.02.2018 17:15 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в 2017 году получил в качестве подарка от своего отца 50 тысяч долларов. Это указано в имущественной декларации премьер-министра, в графе «подарки вам или членам семьи, стоимость которых превышает 500 лари».



Согласно данным декларации, в 2017 году глава Кабинета министров Грузии получил в качестве заработной платы 51 тысячу лари (около 20 тысяч долларов).



Следует отметить, что согласно законодательству, зарплата премьера выше, чем у остальных членов Кабинета министров. В частности, закон предусматривает, что зарплата премьера составляет 4 250 лари в месяц (51 тысяча лари в год), а зарплата министра — 3 540 лари (42 тысячи лари в год).



Между тем реальная заработная плата министров выше, чем у премьера и, согласно декларациям, составляет около 75 тысяч в год (около 30 тысячи долларов).



Дело в том, что в 2014 году премьер издал распоряжение, согласно которому, министры получают ежемесячно надбавку к зарплате в размере 2 710 лари (32 тысячи в год). Сам премьер не пользуется надбавками.

Именно из-за надбавок иногда происходит так, что жалованье заместителей министров в некоторых случаях превышает зарплату их непосредственного начальства.



Например, первый заместитель министра финансов и глава Службы доходов Георгий Табуашвили получил в 2017 году 101 тысячу лари (около 40 тысяч долларов) в виде зарплаты. А заместитель министра внутренних дел Шалва Хуцишвили указал в декларации в качестве полученной зарплаты сумму в 145 тысяч лари (58 тысяч долларов).















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