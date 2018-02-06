Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер-министр Грузии получил в подарок от отца 50 тысяч долларов


06.02.2018   17:15
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в 2017 году получил в качестве подарка от своего отца 50 тысяч долларов. Это указано в имущественной декларации премьер-министра, в графе «подарки вам или членам семьи, стоимость которых превышает 500 лари».

Согласно данным декларации, в 2017 году глава Кабинета министров Грузии получил в качестве заработной платы 51 тысячу лари (около 20 тысяч долларов).

Следует отметить, что согласно законодательству, зарплата премьера выше, чем у остальных членов Кабинета министров. В частности, закон предусматривает, что зарплата премьера составляет 4 250 лари в месяц (51 тысяча лари в год), а зарплата министра — 3 540 лари (42 тысячи лари в год).

Между тем реальная заработная плата министров выше, чем у премьера и, согласно декларациям, составляет около 75 тысяч в год (около 30 тысячи долларов).

Дело в том, что в 2014 году премьер издал распоряжение, согласно которому, министры получают ежемесячно надбавку к зарплате в размере 2 710 лари (32 тысячи в год). Сам премьер не пользуется надбавками.
Именно из-за надбавок иногда происходит так, что жалованье заместителей министров в некоторых случаях превышает зарплату их непосредственного начальства.

Например, первый заместитель министра финансов и глава Службы доходов Георгий Табуашвили получил в 2017 году 101 тысячу лари (около 40 тысяч долларов) в виде зарплаты. А заместитель министра внутренних дел Шалва Хуцишвили указал в декларации в качестве полученной зарплаты сумму в 145 тысяч лари (58 тысяч долларов).






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия занимает 16-е место по уровню свободы бизнеса
Во сколько обойдется в 2018 году гражданам содержание государства?
EИБ может выделить Грузии кредит на 100 млн долларов на строительство ПХГ
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Как корейские, армянские, и турецкие бизнесмены делят Абхазию
В Абхазии российские оккупанты проведут около 600 учений
Наркоман из Абхазии напал на семейную пару в Липецке
Клан Ардзинба начинает переформатирование политики в Абхазии
Министр экономики Грузии ознакомился с ситуацией на абхазском участке «ЭнгурГЭС»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ФСБ задержала бывшего министра образования Дагестана
Золотой пистолет ТТ и автоматы Калашникова нашли у премьера Дагестана
Уволены десятки сотрудников провластного портала "Кавказ сегодня"
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна