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Суд отклонил еще один иск Саакашвили к миграционной службе


06.02.2018   17:33
Окружной админсуд Киева отклонил очередной иск лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили, о признании незаконным отказ Государственной миграционной службы предоставить ему статус лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Соответствующее решение суд принял на заседании во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что также суд отказал Саакашвили в признании незаконной бездеятельность Киевского областного управления ГМС, которое не передало материалы его личного дела в центральный аппарат миграционной службы.

По словам адвоката политика Руслана Чернолуцкого, сторона защиты считает, что данное решение является очередным незаконным судебным вердиктом по искам Саакашвили в украинских судах.

Он добавил, что на данное решение будет подана апелляция.

Защитник уверен, что такое решение является продолжением того, которым 5 февраля Киевский апелляционный админсуд оставил в силе судебное решение, которым не признает незаконным решение киевского ГМС Киевской, отказавшего Саакашвили в статусе лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Это решение Чернолуцкий также планирует обжаловать уже в кассационном порядке.

Он отметил, что пока судебные процессы в отношении статуса Саакашвили продолжаются, он имеет все законные основания пребывать на территории Украины.

"Справка о защите действует на период, пока не будут рассмотрены апелляции и кассации", - сказал адвокат.






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