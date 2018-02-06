Суд отклонил еще один иск Саакашвили к миграционной службе

06.02.2018 17:33 Окружной админсуд Киева отклонил очередной иск лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили, о признании незаконным отказ Государственной миграционной службы предоставить ему статус лица, нуждающегося в дополнительной защите.



Соответствующее решение суд принял на заседании во вторник, передает "Интерфакс-Украина".



Отмечается, что также суд отказал Саакашвили в признании незаконной бездеятельность Киевского областного управления ГМС, которое не передало материалы его личного дела в центральный аппарат миграционной службы.



По словам адвоката политика Руслана Чернолуцкого, сторона защиты считает, что данное решение является очередным незаконным судебным вердиктом по искам Саакашвили в украинских судах.



Он добавил, что на данное решение будет подана апелляция.



Защитник уверен, что такое решение является продолжением того, которым 5 февраля Киевский апелляционный админсуд оставил в силе судебное решение, которым не признает незаконным решение киевского ГМС Киевской, отказавшего Саакашвили в статусе лица, нуждающегося в дополнительной защите.



Это решение Чернолуцкий также планирует обжаловать уже в кассационном порядке.



Он отметил, что пока судебные процессы в отношении статуса Саакашвили продолжаются, он имеет все законные основания пребывать на территории Украины.



"Справка о защите действует на период, пока не будут рассмотрены апелляции и кассации", - сказал адвокат.















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