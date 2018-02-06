В Израиле действует индустрия по незаконному ввозу работников из Украины и Грузии - СМИ

06.02.2018 18:12 Во вторник, 6 февраля, Десятый канал ИТВ, публикует материал о том, как в Израиле зарабатывают деньги на просителях убежища из Украины и Грузии. В 2016 году в Израиль приехали около 9 тысяч граждан этих стран, которые подали прошение о предоставлении им убежища.



Анат Гутман, координатор общественной политики в Центре беженцев и мигрантов рассказывает: "Государством установлены квоты на количество работников в сфере строительства, сельского хозяйства, работ по уходу за пожилыми людьми. Но система, которая должна заниматься этой проблемой, не работает. Поэтому находятся те, кто используют это, чтобы незаконно привезти сюда работников".



По словам адвоката Томера Варши, возникла целая индустрия, занимающаяся ввозом в Израиль работников из Грузии и Украины. Им помогают оформлять прошения о предоставлении убежища, координируют их приезд, находят им работодателей. За все это посредники получают приличные суммы денег. И все это делается в обход миграционной политики Израиля.



В отчете Центра беженцев и мигрантов сказано об израильских кадровых агентствах, которые распространяют в странах исхода иностранцев недостоверную информацию о возможности законного трудоустройства в Израиле.



Узнав об этом явлении, МВД издало новые правила, которые позволяют в ускоренном порядке отклонять прошения о предоставлении убежища, поданные гражданами Грузии и Украины. Однако, как отмечает адвокат Томер Варша, лица, занятые в этой индустрии, нашли решение. Они просто стали выдавать иностранным работникам поддельные визы. Тому, кто попадется с такой визой, грозит не только задержание и депортация, но и уголовное дело в Израиле.



Проситель убежища из Украины, чьи имя не называется, рассказал о том, что люди платили по 300-800 долларов за документы, которые якобы позволят им въехать в Израиль. Однако документы оказывались фальшивыми, и когда люди приезжали в Израиль, их не впускали в страну.



В отделе министерства юстиции по координации борьбы с торговлей людьми подтвердили, что им известно о проблеме ввоза работников из Украины и Грузии. В отделе выразили обеспокоенность в связи с распространением этого явления и заверили, что делается все, чтобы остановить его. Полиция также утверждает, что она занимается данной проблемой.















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