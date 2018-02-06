Президент IRI: Чем сильнее демократия, тем лучше Грузия защитит себя

06.02.2018 18:27 Эффективная демократия – лучший источник безопасности Грузии. Об этом заявил президент Международного республиканского института США (IRI) Даниэль Твининг на встрече в Вашингтоне со спикером парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.



“Мы обсудили множество сфер сотрудничества между Грузией и США. Обсудили то, какую работу проводит Международный республиканский институт в Грузии при поддержке партнеров. Обсудили и то, что открытая, сильная и эффективная демократия – лучший источник безопасности против иностранного вмешательства. И чем сильнее и инклюзивнее будет грузинская демократия в отношении верховенства закона и прозрачности, тем лучше Грузия сможет защитить себя от внешних сил и будет лучшим союзником для Соединенных Штатов Америки”, – заявил президент IRI, слова которого приводит “Новости-Грузия”.



В ходе встречи стороны обсудили и выборы в органы местной власти Грузии, которые прошли в октябре 2017 года. Кобахидзе поблагодарил Твининга за деятельность наблюдательской миссии IRI и подчеркнул важность ее работы. Он также ознакомил Твенинга с осуществленными в Грузии конституционными реформами, согласно которым страна полностью переходит на парламентскую модель правления.



Ираклий Кобахидзе находится в США с официальным визитом. Он уже провел встречи с представителями немецкого Фонда Маршалла (GMF), а также с первым заместителем помощника госсекретаря США Элизабет Миллард. В рамках визита, который продлится до 10 февраля, спикеру парламента предстоят встречи на высоком уровне и в Конгрессе.















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