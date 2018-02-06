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Генпрокуратура Грузии оперирует по делу Чабука материалами Турции
06.02.2018 19:27
По заявлению главного прокурора Грузии Ираклия Шотадзе, Мустафа Эмре Чабук не является обвиняемым со стороны грузинской прокуратуры, соответственно, в нашем суде не проходит процесс по вопросу его виновности.
Как пояснил Шотадзе, Главная прокуратура Грузии представит в суд материалы уголовного дела, полученные из прокуратуры Турции, на основании чего должен решиться вопрос об экстрадиции.
На вопрос о том, есть ли у Главной прокуратуры доказательства того, что Мустафа Эмре Чабук связан с террористической организацией, Шотадзе ответил: «В этом случае это не является уголовным делом по обвинению с нашей стороны. Упомянутое лицо не является обвиняемым грузинской прокуратурой. Здесь речь идет об экстрадиции. На основании материалов уголовного дела полученных из Турции этот процесс проходит в рамках, предполагаемых законом о международном сотрудничестве в области уголовного права», - заявил Шотадзе.
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