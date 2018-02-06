ЕС вновь подтверждает готовность к тесному активному сотрудничеству с правительством Грузии

06.02.2018 20:27 «Евросоюз вновь подтвердил готовность активного и тесного сотрудничества с грузинским правительством, чтобы сделать последующие шаги в единой повестке дня Грузия – ЕС», — об этом говорится в едином пресс – релизе опубликованном после 4-й встречи Совета ассоциации Грузии – Евросоюза.



Вместе с тем, в документе отмечается, что Совет ассоциации Грузия – ЕС приветствует тот факт, что на выборах местного самоуправления проведенных в Грузии в октябре – ноябре прошлого года были соблюдены фундаментальные свободы и у кандидатов была возможность свободного проведения предвыборных кампаний, а растущая свобода и активность медиасредств, несмотря на их аппелирование к разным партиям, значительно содействовало увеличению политических дебатов. Данные факты отмечаются в предварительных отчетах Демократических институтов ОБСЕ и офиса по правам человека OSCE/ODIHR. Обе стороны подчеркнули важность учета рекомендаций, которые связаны с администрированием выборов, чтобы в будущем еще более усилить демократическую среду проведения выборов.



Совет ассоциации приветствует принятие конституционной реформы и положительное мнение о ней Венецианской комиссии, согласно которому данная реформа была оценена как завершение перехода на парламентскую систему. Совет ассоциации призвал к открытому диалогу и сотрудничеству всех политических игроков, чтобы в будущем еще более усилить демократические институты в стране, продолжать реформы и консолидацию плюралистической демократии.



Совет ассоциации Грузия – Ес 5 февраля провел четвертую встречу. На совете председательствовала Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Грузинскую делегация возглавлял премьер – министр Грузии Георгий Квирикашвили. Совет ассоциации Грузии – ЕС является высшим органом созданный в рамках соглашения об ассоциации Грузии и Евросоюза, который руководствуется выполнением соглашения и рассматривает существующие вопросы в сфере единых интересов.















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