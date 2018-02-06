В процессе безвизового сообщения с ЕС у нас нет оснований для тревоги - Хулордава

06.02.2018 20:33 Скоро пройдет год с задействования безвизового режима в зоне ЕС/Шенгена. На вопросы Первого канала ответила председатель комитета по европейской интеграции Тамар Хулордава.



По информации Хулордава, по данным на конец января, после 28 марта прошлого года безвизовым передвижением воспользовались более 190 000 тысяч человек.



«Вместе с тем, было зафиксировано 600 случаев, когда гражданина Грузии не пустили в страны Европы. Может чуть больше и это очень малое количество. В каждом случае, отказ был связан с конкретными объективными обстоятельствами, либо паспорт не был биометрическим, либо не хватало документа, например, у него не было обратного билет, что обычно требуют на границе.



Что касается тех, кто не вернулся обратно – в связи с этими данными необходимо сказать, что эта цифра у нес не будет точной, исходя из того, что все, кто не возвращаются в установленный срок, не означает, что сами по себе нарушают визовый режим», — заявила Хулордава.



Что касается реадмиссии, по словам Хулордава, с помощью нее из стран ЕС в Грузию вернули более 2000 граждан. Это данные за последний год – с января 2017 года по январь 2018 года. Количество нарушителей с задействования безвизового режима, то есть с марта 2017 года, по сравнению со статистикой прошлых лет – 2015-2016 годов, уменьшилось с 15% до 10%.



«Как вы знаете, конкретная европейская страна, исходя из своих регуляций, запрещает нарушителям въезд на срок до пяти лет, а также возможен штраф в размере до 4 тысяч евро», — заявила Хулордава.















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