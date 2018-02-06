Все проекты по строительству будут согласованы с городской службой окружающей среды и транспорта

06.02.2018 20:38 Службы транспорта и экологии и озеленения мэрии Тбилиси ознакомили представителей неправительственного сектора с проектами изменений в нормативных актах.



Обе службы подключатся к процессу планирования строительств в столице и выдачи разрешений на начальном этапе. Информацию распространяет мэрия Тбилиси.



Согласно проекту, девелоперы будут обязаны предоставить в мэрию обоснования о пропускной способности транспорта, доступности общественного транспорта и передвижения пешеходов.



С точки зрения защиты окружающей среды, для строительных компаний создается обязательство озеленения коэффициента K3. Они должны представить мэрии проекты по озеленению и эскизы, которые будут размещены рядом со строительной доской.



Изменениями в нормативных актах, мэрия Тбилиси присвоит приоритет сохранению существующих саженцев, их уходу и дальнейшему развитию, а в случае необходимости – их пересадке.



Исходя из структурных изменений, которые проходят в мэрии, городская служба экологии и озеленения с 22 февраля будет преобразована в городскую службу по охране окружающей среды.

















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