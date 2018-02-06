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Главный прокурор поясняет причины отказа поехать в Панкисское ущелье


06.02.2018   20:46
Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе заявляет, что не имеет проблем с посещением Панкисского ущелья, однако по правовым причинам, он не может принимать участия в подобных встречах. Ираклий Шотадзе заявил, что ни одному стороннему лицу не может быть предоставлена информация о расследовании уголовного дела.

«Я сделал пояснение в ходе встречи с семьей, и хочу пояснить и сейчас, что в связи с приездом куда-либо нет проблем. Однако тут речь шла о том, что встреча должна была состояться по конкретному уголовному делу, в связи со следствием и доказательствами в деле.

По правовым причинам, согласно законодательству об уголовном праве Грузии, мы не можем предоставлять ни одному стороннему лицу информацию в связи с расследованием уголовного дела.

Исключением в данном случае была семья, так как у них есть легитимный интерес к ходу расследования.

Именно это было причиной, по которой я не поехал в Панкисское ущелье, не встретился со старейшинами. Я и не мог с ними встречаться, так как я не могу принимать участие во встречах подобного формата и ни один прокурор не сможет», — заявил Ираклий Шотадзе.

Семья раненного в ходе спецоперации в Панкиси, и впоследствии умершего Темирлана Мачаликашвили встретилась с Главным прокурором второго февраля.







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