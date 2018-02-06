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Кахидзе: У власти должна быть соответствующая реакция на российскую аннексию


06.02.2018   20:51
Власть Грузии должна отреагировать соответствующим образом на грубое нарушение Россией международного права на оккупированных территориях.

"Российская Федерация продолжает аннексию наших территорий грубым нарушением международного права. Разумеется, у власти должна быть соответствующая реакция на это. У нас есть для этого форматы. Необходимо максимально мобилизовать мировых лидеров, а не так, чтобы Грузия исчезла с повестки дня, как это было в объявленной предвыборной программе "Грузинской мечты". Мы требуем от власти адекватной реакции. Надо освободиться от иллюзий, что разговор уступками с Россией даст какой-либо результат. Мы должны принципиально защищать свои позиции с помощью наших международных партнеров"- заявил Отар Кахидзе.

Президент России Владимир Путин подписал два документа. Первый документ предусматривает включение отдельных осетинских бандформирований на оккупированной территории Цхинвальского региона Грузии в состав вооруженных сил РФ, что подразумевает интеграцию т.н. армии оккупированной т.н. Южной Осетии в вооруженные силы России. Второй документ подразумевает сотрудничество в сфере обеспечения медикаментами и медицинскими продуктами людей, проживающих в оккупированной Абхазии.







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